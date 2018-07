London (AFP) Die britische Premierministerin Theresa May hat ihr Kabinett für Donnerstag zu einer Sondersitzung einberufen, um ihre für Freitag geplante Grundsatzrede zum Brexit abzustimmen. Dies gab ein Sprecher der Regierungschefin am Dienstag in London bekannt. May dürfte bei der Sondersitzung versuchen, sich die geschlossene Rückendeckung des Kabinetts für ihre Brexit-Strategie geben zu lassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.