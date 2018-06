New York (dpa) - US-Präsident Donald Trump hält heute seine erste Rede bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen. In der mit Spannung erwarteten Ansprache in der UN-Vollversammlung will Trump sich seiner UN-Botschafterin Nikki Haley zufolge auch zur Reform der Weltorganisation äußern. Die USA zahlen den mit Abstand größten Teil des Budgets für die 16 weltweiten Friedensmissionen sowie zum regulären UN-Budget. Gestern hatte Trump seinen ersten UN-Auftritt bereits bei einem hochrangigen Treffen zur Reform.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.