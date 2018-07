Köln (dpa) - Erdrückende Konkurrenz aus dem Internet und hohe Schulden: Die angeschlagene US-Spielzeugkette Toys R Us kann ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Der Konzern aus Wayne im US-Bundesstaat New Jersey kündigte Anträge auf Gläubigerschutz für seine Geschäfte in den USA und Kanada an. Die Gesellschaften in Europa, Asien und Australien seien nicht betroffen. Die Insolvenz des 1948 gegründeten Spielwarenriesen ist das jüngste Beispiel für den Niedergang des klassischen US-Einzelhandels. Die Kundschaft wandert in Scharen ins Netz ab - vor allem zum Online-Riesen Amazon.

