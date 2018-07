Beirut (AFP) Als Reaktion auf eine neue Offensive eines Dschihadisten-Bündnisses haben das syrische Militär und sein russischer Verbündeter Luftangriffe in zwei Provinzen gestartet, die zu einer der Deeskalationszonen im Land gehören. Das von einem früheren Al-Kaida-Ableger dominierte Bündnis Hajat Tahrir al-Scham griff mehrere Dörfer unter Kontrolle der Regierungstruppen an der Grenze der Provinzen Idlib und Hama an, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte.

