Metz (SID) - Tennisprofi Yannick Maden (Stuttgart) hat seinen ersten Sieg auf der ATP-Tour gefeiert und ist beim Hallenturnier im französischen Metz ins Achtelfinale eingezogen. Auch der Münchner Peter Gojowczyk überstand die erste Runde. Der 27-jährige Maden bezwang den Argentinier Nicolas Kicker 6:4, 3:6, 6:3 und trifft in der nächsten Runde auf Denis Istomin (Usbekistan).

Gojowczyk setzte sich gegen den Slowaken Nobert Gombos 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 durch und bekommt es in der Runde der letzten 16 mit dem an Position acht gesetzten Gilles Simon (Frankreich) zu tun.

Maden hatte in Metz in der Qualifikation verloren, war aber als Lucky Loser zum zweiten Mal in seiner Karriere in ein Hauptfeld der World Tour eingezogen. Beim ersten Anlauf war er 2016 in Antwerpen in Runde eins gegen Simon ausgeschieden.

Sein Metz-Auftaktgegner Kicker, in der Weltrangliste als 91. deutlich besser notiert, hatte im Juli in der ersten Runde von Hamburg Tommy Haas in dessen wohl letztem Spiel auf deutschem Boden eine bittere Niederlage beigebracht.

In Metz sind neben Maden und Gojowczyk aus deutscher Sicht noch Mischa Zverev (Hamburg/Nr. 5) und Dustin Brown (Winsen/Aller) am Start.