Barcelona (dpa) - Nach der Festnahmen von Unabhängigkeitsbefürwortern eineinhalb Wochen vor einem geplanten Referendum in der spanischen Region Katalonien haben sich die Proteste der Bevölkerung ausgeweitet. Am Abend strömten zahlreiche Menschen auf die Straßen von Barcelona, auch in vielen Gemeinden protestierten aufgebrachte Bürger. Bei Durchsuchungen hatte die paramilitärische Polizeieinheit Guardia Civil am Morgen 14 zum Teil ranghohe Politiker und Beamte der separatistischen Regionalregierung festgenommen. Zudem sollen rund neun Millionen Wahlzettel beschlagnahmt worden sein.

