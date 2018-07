Berlin (AFP) Im Kampf gegen die unterschiedlichen Formen von Antisemitismus hat die Bundesregierung am Mittwoch eine international erarbeitete Definition angenommen. "Wir Deutschen sind besonders wachsam, wenn Antisemitismus in unserem Land um sich zu greifen droht", erklärte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Mittwoch in Berlin. Ziel ist es, den Kampf gegen Judenfeindlichkeit zu verstärken und bundesweit zu vereinheitlichen.

