Braunschweig (AFP) Wegen der Vorbereitung eines Bombenanschlags auf Polizisten oder Bundeswehrsoldaten steht ein mutmaßlicher deutscher Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) seit Mittwoch in Braunschweig vor Gericht. Dem 26-jährigen Sascha S. wird unter anderem die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat zur Last gelegt. Er wurde im Februar festgenommen.

