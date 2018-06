Neubrandenburg (AFP) Zum zweiten Mal binnen wenigen Tagen ist in einem unter anderem von Zuwanderern bewohnten Haus in Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern ein Feuer gelegt worden. Ein politischer Hintergrund werde nicht ausgeschlossen, teilte die örtliche Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Demnach war am Dienstagabend in einer derzeit unbewohnten Wohnung eine Sofagarnitur in Flammen aufgegangen. Ein Bewohner löschte den Brand mit einem Feuerlöscher, verletzt wurde demnach niemand.

