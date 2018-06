Mexiko-Stadt (SID) - Der mexikanische Formel-1-Fahrer Sergio Pérez (27) hat nach eigenen Angaben drei Millionen Pesos (knapp 141.000 Euro) für die Hilfe der Opfer des massiven Erdbebens in seiner Heimat gespendet. Das gab der Force-India-Pilot bei Twitter bekannt und rief seine Fans gleichzeitig zur Unterstützung auf: "Bitte helft!"

Am Dienstag hatte ein Erdbeben mit der Stärke von 7,1 im Süden der Hauptstadt Mexiko-Stadt über 200 Menschen das Leben gekostet und für große Zerstörungen gesorgt. Zahlreiche Gebäude stürzten ein, Millionen Menschen waren ohne Strom. Am 29. Oktober wird in der Metropole der Große Preis von Mexiko ausgetragen.