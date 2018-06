Köln (SID) - Die ARD verzeichnete am Dienstagabend bei der Zusammenfassung der vier Spiele in der Fußball-Bundesliga immerhin 3,22 Millionen Zuschauer. Dies entsprach einem Marktanteil von 19,8 Prozent. Das Erste berichtete eine knappe Stunde am Dienstagabend als Zusammenfassung von den Partien.

Den 1:0-Erfolg der deutschen Fußball-Frauen in Tschechien erlebten bei der ARD-Liveübertragung 1,76 Millionen Fußballfans mit, dies entsprach einem Marktanteil von 8,6 Prozent.