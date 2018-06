Düsseldorf (SID) - Fortuna Düsseldorf hat die erste Saisonniederlage weggesteckt und kehrt an die Tabellenspitze der 2. Liga zurück. Drei Tage nach dem 1:3 bei der SpVgg Greuther Fürth feierte die Fortuna am Mittwoch einen 1:0 (0:0)-Arbeitssieg gegen den zähen Aufsteiger Jahn Regensburg. Düsseldorf verdrängte dadurch den SV Sandhausen vom ersten Platz, Regensburg ist nah an der Abstiegszone.

Die Düsseldorfer hätten vor 19.380 Zuschauern früh in Führung gehen können, doch immer wieder fehlten wenige Zentimeter. Als der Druck nachließ, kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten ihrerseits gute Chancen. Der Fortuna fiel spielerisch nicht mehr viel ein, Neuzugang Benito Raman (41.) hatte vor der Pause mit einem Rechtsschuss aus 13 Metern die beste Gelegenheit zum 1:0.

Es brauchte ein Billard-Tor von Emir Kujovic (54.), um Regensburg zu knacken. Der schwedische Neuzugang schob den Ball aus zwei Metern ins Tor, nachdem Jahn-Profi Marc Lais unfreiwillig vorgelegt hatte. "So gesehen können wir sehr glücklich über die drei Punkte sein. Gerade wenn man das letzte Spiel verloren hat, ist es wichtig, so schnell wie möglich auf den Erfolgsweg zurückzukehren", sagte Kujovic.

Die Gäste erhöhten nach dem 0:1 das Risiko und öffneten Räume für Konter.