Hamburg (SID) - Sportdirektor Jens Todt sieht in Borussia Dortmund ein Vorbild für seinen Hamburger SV. "Der BVB war in großen Schwierigkeiten, ja. Sie haben sich mit einer klaren sportlichen Strategie aus dieser Lage befreit", sagte der 47-Jährige der Sport Bild vor dem Duell der beiden Klubs am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky): "Auch wir haben die Chance, aus unserer Situation herauszukommen und einen Weg wie Dortmund zu gehen. Aber der ist weit."

Der BVB hat sich nach seiner Finanzkrise und der Fast-Insolvenz im Jahr 2005 inzwischen zu einem wirtschaftlich gesunden Topklub entwickelt. Den HSV plagen dagegen weiter Finanznöte, die vergangenen Jahre waren zudem vom Abstiegskampf geprägt.

"Wir müssen aus dem permanenten Krisen-Modus raus", sagte Todt. Zunächst einmal würde er sich auch mit Bundesliga-Mittelmaß zufriedengeben: "Wer mehrfach dem Abstieg nur knapp entronnen ist, kann einen Platz im Mittelfeld zunächst mal sehr sexy finden."