Bremen (SID) - Werder Bremen hat Sturmtalent Joshua Sargent aus den USA verpflichtet. Der erst 17-Jährige wechselt Anfang 2018 von St. Louis Scott Gallagher Missouri an die Weser und soll an seinem 18. Geburtstag (20. Februar) einen Profivertrag in Bremen unterschreiben. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Sargent soll zunächst mit der U23 der Grün-Weißen trainieren.

"Wir haben Joshua schon sehr lange auf dem Zettel, von daher war es für uns keine große Überraschung, dass er durch seine auffälligen Leistungen in der Vergangenheit international immer wieder auf sich aufmerksam gemacht hat", sagte Tim Steidten, Leiter Kaderplanung und Scouting von Werder: "Umso mehr freut es uns, dass wir ihn trotz zahlreicher anderer Angebote von europäischen Topklubs von unserer Philosophie beim SV Werder überzeugen konnten und ihn nun bei seiner weiteren Entwicklung begleiten und unterstützen können. Er bringt sehr gute Voraussetzungen mit und gehört zu den vielversprechendsten Talenten seines Jahrgangs weltweit."

Ab dem 10. Oktober ist Sargent mit der amerikanischen Nationalmannschaft bei der U17-Weltmeisterschaft in Indien im Einsatz.