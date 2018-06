New York (AFP) Der iranische Präsident Hassan Ruhani hat versichert, dass sein Land sich an das Abkommen zur Begrenzung seines Atomprogramms hält. "Wir haben niemanden getäuscht, wir sind nicht unehrlich", sagte Ruhani am Mittwoch in einer Rede vor der UN-Vollversammlung in New York. Zugleich warnte er, dass Teheran mit "Entschlossenheit" auf eine Aufkündigung des Abkommens von anderer Seite reagieren würde.

