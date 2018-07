Kaiserslautern (AFP) Ein unbekannter Täter hat in Rheinland-Pfalz eine Regionalbahn beschossen. Dabei wurde am Mittwochabend ein Fenster beschädigt, wie die Bundespolizei in Kaiserslautern am Donnerstag mitteilte. Unklar blieb demnach zunächst, womit der Zug genau beschossen wurde. Der Vorfall ereignete sich zwischen Steinwenden und Obermohr.

