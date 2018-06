London (SID) - Nationalspieler Leroy Sané hat Manchester City mit einem Doppelpack in die vierte Runde des englischen Ligapokals geschossen. Der 21-Jährige traf beim 2:1 (1:0)-Auswärtssieg gegen Ligakonkurrent West Bromwich Albion in der 3. und 77. Minute, Claudio Yacob (71.) markierte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Sané hatte Anfang September bereits in der Liga gegen den FC Liverpool (5:0) doppelt getroffen.

Erneute Sorgen gab es dagegen um Ilkay Gündogan. Der Nationalspieler stand erstmals nach seiner langen Verletzungspause in Citys Startelf, musste in der 59. Minute nach einem harten Tackling aber verletzt ausgewechselt werden. Eine Diagnose stand zunächst aus.

Auch die übrigen Topklubs gaben sich am Mittwoch keine Blöße, der FC Arsenal hatte beim 1:0 (1:0) im Heimspiel gegen Drittligist Doncaster Rovers aber mehr Mühe als gedacht. Titelverteidiger Manchester United besiegte Zweitligist Burton Albion 4:1 (3:0), der FC Chelsea bezwang Zweitligist Nottingham Forest 5:1 (3:0), auch der FC Everton schaltete beim 3:0 (1:0) gegen den FC Sunderland einen Zweitligisten aus.

Einziger Drittligist in der Runde der letzten 32 Teams sind die Bristol Rovers, die sich am Dienstag gegen den Premier-League-Klub Stoke City mit 2:0 (0:0) durchgesetzt hatten.