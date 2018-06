Berlin (dpa) - Mit Andrea Nahles an der Spitze will sich die SPD im Bundestag von ihrer historischen Wahlniederlage erholen. Die 47 Jahre alte bisherige Arbeitsministerin erhielt in der Fraktion 137 von 152 abgegebenen Stimmen. 14 Abgeordnete stimmten gegen Nahles, es gab eine Enthaltung, wie die dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Das entspricht einer Zustimmung von rund 90 Prozent.

