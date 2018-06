Kassel (AFP) "Feste freie" Mitarbeiterinnen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben Anspruch auf Mutterschutzleistungen. Das ergibt sich aus einem am Dienstag verkündeten Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) in Kassel. Danach gelten die "festen Freien" als Arbeitnehmer, und die Sender müssen für sie die Mutterschaftsumlage U2 abführen. Konkret bestätigte das BSG eine Umlagen-Nachforderung gegenüber dem Hessischen Rundfunk in Höhe von knapp 200.000 Euro für die Jahre 2006 bis 2008. (Az: B 1 KR 31/16 R)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.