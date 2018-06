Hannover (AFP) Die Innenminister der SPD-regierten Bundesländer haben den Bund zur Beschleunigung sogenannter Dublin-Verfahren bei Flüchtlingen aufgefordert, die schon in einem anderen europäischen Land Asyl beantragt haben. "Das Dublin-Verfahren ist zu langwierig", hieß in einer Erklärung, die die Minister am Mittwoch auf einer Tagung in Hannover verabschiedeten. Die Zuständigkeit dafür liege beim Bund, dieser müsse für eine Beschleunigung der Verfahren sorgen.

