Berlin (AFP) Angesichts des auf unter 20 Prozent gesunkenen Frauenanteils in der Unionsfraktion fordern die CDU/CSU-Parlamentarierinnen ein Gegensteuern - und erheben Anspruch auf rund ein Drittel der Führungspositionen. "Die Frauen in der Unionsfraktion müssen sichtbar bleiben", sagte die Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der Unionsfraktion, Karin Maag (CDU), am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

