Mannheim (SID) - Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen rund zwei Wochen auf Angreifer Ryan MacMurchy verzichten. Der 34-jährige Kanadier zog sich am Sonntag beim 3:2-Sieg nach Penaltyschießen bei den Nürnberg Ice Tigers eine Kopf- und Nackenverletzung zu.

In bislang 87 DEL-Partien für die Adler erzielte der Stürmer 30 Tore und gab 41 Vorlagen. In der laufenden Saison kam MacMurchy in allen sechs Spielen für den sechsmaligen deutschen Meister zum Einsatz und verbuchte vier Assists.