Dortmund (SID) - Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang hat am Mittwoch beim Training des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund erkrankt gefehlt. Der Gabuner meldete sich am Tag nach dem 1:3 gegen Real Madrid in der Champions League mit einer Erkältung ab. Der Einsatz des besten Bundesliga-Schützen (acht Tore) beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist wahrscheinlich nicht gefährdet.