Turin (SID) - Das Debüt von Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin verzögert sich weiter. "Beim Training am Donnerstag habe ich mich am gezerrten Muskel verletzt, sodass ich in den kommenden Wochen ausfalle", schrieb der ehemalige Schalker bei Twitter: "Natürlich habe ich mir den Start anders vorgestellt. (...) Ich bin extrem enttäuscht."

Juventus geht zunächst davon aus, dass der Deutsche wegen der Verletzung am linken Oberschenkel noch mindestens einen Monat fehlen wird. Weitere Untersuchungen standen am Sonntag noch aus.

Juve und der SSC Neapel weisen derweil an der Tabellenspitze der Serie A makellose Bilanzen auf. Ohne die Weltmeister Sami Khedira und Höwedes gewann Juventus am Samstagabend das Stadtderby gegen den FC Turin mit 4:0 (2:0) und holte den sechsten Sieg im sechsten Spiel. Spitzenreiter bleibt aufgrund der besseren Tordifferenz der SSC Neapel, der zuvor den Aufsteiger SPAL Ferrara mit 3:2 (1:1) bezwungen hatte.

Der 29-jährige Höwedes war Ende August auf Leihbasis von Schalke 04 zu nach Turin gewechselt, konnte aufgrund der Verletzung aber noch kein Pflichtspiel bestreiten. Auch sein Nationalmannschafts-Kollege Khedira, dessen Rückkehr in den Kader für die Champions-League-Partie gegen Olympiakos Piräus am Mittwoch geplant ist, zählt im Stadtderby am Samstagabend gegen den FC Turin nicht zum Aufgebot.

Paulo Dybala (16.) und Miralem Pjanic (40.) hatten den amtierenden Meister und Tabellenzweiten gegen den Stadtrivalen vor der Pause in Führung gebracht, Alex Sandro (57.) und nochmals Dybala (90.+1) mit seinem zehnten Saisontor machten im zweiten Durchgang alles klar. Bereits nach 24 Minuten war Daniele Baselli bei den Gästen mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.