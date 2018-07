Atlanta (SID) - Der Amerikaner Xander Schauffele hat als erster Neuling das US-Tour-Finale gewonnen - den Jackpot aber knackte sein Landsmann Justin Thomas: Der US-PGA-Champion sicherte sich mit seinem zweiten Platz bei der Tour Championship in der Olympiastadt Atlanta erstmals die Saison-Gesamtwertung und kassierte für den FedEx-Cup-Titel den Bonus von zehn Millionen Dollar (rund 8,4 Millionen Euro).

"Als Profi willst du natürlich unbedingt auch das Turnier gewinnen, aber dann habe ich realisiert, was es für eine unglaubliche Ehre ist, die Gesamtwertung zu holen", sagte Thomas. Er gewann auf der US-Tour in diesem Jahr fünf Turniere, darunter sein erstes Major.

Der Weltranglistenzweite Jordan Spieth (USA) wurde Zweiter vor Schauffele und belegte auch in der abschließenden Saison-Geldrangliste den zweiten Platz. Mit 9,433 Millionen Dollar sammelte Spieth knapp 500.000 Dollar weniger als Thomas, der auf 9,921 Millionen Dollar kam.

Vor allem die Nervenstärke von Thomas beeindruckte. In Atlanta glückten ihm auf den letzten drei Löchern zwei Birdies, ohne diese hätte ihm der Verlust des Zehn-Millionen-Dollar-Schecks gedroht. "Er hat den Glauben an sich. Es ist eine Freude ihm zuzusehen, welche Fortschritte er in dieser Hinsicht in diesem Jahr gemacht hat", sagte Spieth, der sich den Gesamtsieg im FedEx Cup 2015 gesichert hatte.

Das Turnier in Atlanta entschied Xander Schauffele mit 268 Schlägen knapp vor Thomas (269) sowie Russell Henley und Kevin Kisner (beide USA/270) für sich. Der 23-jährige Schauffele, der auch einen deutschen Pass besitzt, hatte sich erstmals für das Tour-Finale qualifiziert.