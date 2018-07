London (AFP) Der britische Sender BBC hat am Dienstag ein Radio- und Online-Programm auf Koreanisch gestartet, das auch in Nordkorea zu empfangen sein soll. "Hörer auf der koreanischen Halbinsel und Koreanisch-Sprecher auf der ganzen Welt können nun Radiosendungen hören und die neusten Nachrichten online verfolgen", hieß es in einer Erklärung des internationalen Programms der BBC. Ein BBC-Sprecher sagte, die Berichte würden trotz "Störungen" "zumindest teilweise" nach Nordkorea dringen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.