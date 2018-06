London (AFP) Wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in der verbotenen Neonazi-Gruppe National Action hat die Polizei in Großbritannien elf Männer festgenommen. Wie die Behörden am Mittwoch mitteilten, sollen fünf der Verdächtigten Anschläge geplant haben. Die elf Männer im Alter zwischen 22 und 35 Jahren wurden demnach an unterschiedlichen Orten Englands und Wales' festgenommen. Die National Action wurde im Dezember verboten, sechs Monate nach dem tödlichen Anschlag auf die Labour-Abgeordnete Jo Cox.

