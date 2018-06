Abuja (AFP) Kamerun hat einem Menschenrechtsbericht zufolge seit Januar 2015 mindestens 100.000 nigerianische Flüchtlinge zwangsweise in ihr Herkunftsland abgeschoben. Die Organisation Human Rights Watch (HWR) warf der kamerunischen Armee in einem am Mittwoch vorgelegten Bericht außerdem vor, die vor der Gewalt der Islamistengruppe Boko Haram geflohenen Asylsuchenden in abgelegenen Grenzgebieten "misshandelt, angegriffen und sexuelll ausgebeutet" zu haben.

