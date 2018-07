New York (SID) - Baseball-Profi Aaron Judge von den New York Yankees hat mit seinem 50. Homerun der Saison einen Rookie-Rekord aufgestellt. Die bisherige Bestmarke von Mark McGwire (49) hatte in der Major League Baseball (MLB) seit 1987 Bestand.

Der 25-jährige Judge schlug seine Homeruns Nummer 49 und 50 beim 11:3-Sieg der Yankees gegen die Kansas City Royals. "Das war bislang ein unglaublicher Lauf in diesem Jahr. Ich kann meinen Mannschaftskollegen nicht genug dafür danken, dass sie mich in diese Position gebracht haben", sagte Judge, der mit seinem Team bereits für die Play-offs qualifiziert ist.