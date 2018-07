Sarasota (SID) - Der Deutschland-Achter hat seine Titelambitionen bei den Weltmeisterschaften in Sarasota/Florida eindrucksvoll untermauert. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) gewann seinen Vorlauf souverän vor den USA und Rumänien und zog auf direktem Weg ins Finale am Sonntag ein.

"Das war kein optimales Rennen, aber wir sind gut und gleichmäßig gefahren. Die Amerikaner waren der erwartet schwere Gegner bei ihrer Heim-WM, sie haben die ganze Strecke Druck gemacht", sagte Bundestrainer Uwe Bender: "Jetzt sind wir erst einmal im Finale. Das müssen wir aber sehr genau und sehr gut vorbereiten."

Die in diesem Jahr noch ungeschlagene Crew um Schlagmann Hannes Ocik (Schwerin) will in den USA erstmals seit sechs Jahren wieder WM-Gold gewinnen. In den WM-Finals 2013, 2014, 2015 hatte sich das DRV-Paradeboot ebenso wie im Olympia-Finale 2016 jeweils Großbritannien geschlagen geben müssen.