Baku (SID) - Die deutschen Volleyballerinnen stehen bei der Europameisterschaft in Aserbaidschan und Georgien nach einer Glanzleistung im Viertelfinale. In der Play-off-Runde bezwang die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski Bulgarien mit 3:2 (14:25, 25:20, 18:25, 25:19, 15:11) und trifft in der Runde der letzten Acht am Freitag (16.00 Uhr/Sport1) erneut auf Gastgeber Aserbaidschan.

"Ich habe gefühlt, dass wir eine Chance hatten. Aber wir haben uns ein bisschen beeindrucken lassen von ein, zwei Aktionen der Gegnerinnen. Wir haben uns dann gegenseitig angestachelt, die Bulgarinnen haben die Tür aufgemacht und wir sind mit der ganzen Horde reingestürmt, unglaublich", sagte Koslowski.

Deutschland hatte die Vorrunde nach Niederlagen gegen Polen (2:3) und Aserbaidschan (1:3) sowie einem Erfolg gegen Ungarn (3:1) als Gruppendritter abgeschlossen und damit die direkte Qualifikation für die Runde der letzten Acht verpasst.

In Baku gelang es den Deutschen im ersten K.o.-Spiel, sich gegen die physisch überlegenen Bulgarinnen dank einer teils überragenden Leistung durchzusetzen. Erstmals im Turnier entfaltete die junge Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) ihr ganzes Potenzial, agierte mutig und zeigte ein sehr variables Spiel.