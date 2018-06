Indianapolis (AFP) Das Wachstum der US-Wirtschaft wird im laufenden Quartal nach Einschätzung von Präsident Donald Trump voraussichtlich durch die Folgen der Hurrikane gedämpft werden. Er gehe davon aus, dass die verheerenden Wirbelstürme "eine Auswirkung" auf die Konjunktur haben würden, sagte Trump am Mittwoch in einer Rede in Indianapolis im US-Bundesstaat Indiana.

