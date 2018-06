Nordhausen (AFP) Durch einen zerberstenden Motor sind in einem Schulbus in Thüringen acht Kinder zwischen zwölf und 14 Jahren verletzt worden. Zwei Kinder auf der Rückbank wurden durch umherfliegende Wartungsklappen verletzt, wie die Polizei in Nordhausen am Donnerstag mitteilte. Sie kamen ins Krankenhaus. Sechs weitere Kinder und der Busfahrer erlitten einen Schock.

