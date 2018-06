Cottbus (AFP) Ermittler haben in der Wohnung eines 26-Jährigen im brandenburgischen Forst sprengstoffverdächtige Stoffe gefunden. Die Chemikalien und Laborate wurden als explosionsgefährlich eingestuft, weshalb Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts hinzugezogen wurden, wie die Polizei am Donnerstag in Cottbus mitteilte. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

