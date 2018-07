Paris (AFP) Fast die Hälfte der jedes Jahr weltweit rund 56 Millionen Abtreibungen ist einer Studie zufolge aus medizinischer Sicht unsicher. Mit wenigen Ausnahmen werden diese riskanten Eingriffe in Afrika, Asien und Lateinamerika vorgenommen, wie es in der am Mittwoch in der Fachzeitschrift "The Lancet" erschienenen Untersuchung heißt. Die Ergebnisse zeigen zudem einen Zusammenhang zwischen Sicherheit und regionaler Abtreibungsgesetzgebung.

