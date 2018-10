Erbil (AFP) Nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum der Kurden im Nordirak sollen ab Freitagabend alle internationalen Flüge von und in die Regionalhauptstadt Erbil ausgesetzt werden. "Ausnahmslos alle internationalen Flüge von und nach Erbil werden ab 17.00 Uhr (MESZ) am Freitag gestoppt", teilte Flughafenchefin Talar Faiq Salih am Donnerstag mit. Dies erfolge auf Anweisung des irakischen Ministerpräsidenten Haidar al-Abadi.

