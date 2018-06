Tokio (AFP) Ein drei Kilogramm schweres Flugzeugteil ist in der Nähe von Tokio auf eine Fabrik gestürzt. Verletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher der japanischen Fluggesellschaft All Nippon Airways am Donnerstag. Es war der zweite Vorfall dieser Art innerhalb einer Woche.

