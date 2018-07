Kuala Lumpur (AFP) Zwei Wochen nach einem tödlichen Feuer in einer Koranschule in Malaysia sind zwei Jugendliche der Brandstiftung beschuldigt worden. Die beiden Verdächtigen seien unter 18 Jahre alt, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Ihnen und vier weiteren Angeklagten werde zudem Drogenmissbrauch vorgeworfen.

