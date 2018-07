New York (AFP) UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Lage der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar als "Albtraum" kritisiert und ein Ende des militärischen Vorgehens in der Unruheregion Rakhine gefordert. Der UNO lägen beängstigende Berichte über den Einsatz exzessiver Gewalt gegen Rohingya und schwere Menschenrechtsverstöße wie den Einsatz von Landminen gegen Zivilisten sowie sexuelle Gewalt vor, sagte Guterres am Donnerstag bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.