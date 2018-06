Tallinn (AFP) Am Rande des EU-Gipfels in Estland haben dutzende Demonstranten gegen Einwanderung nach Europa und gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) demonstriert. Die Protestteilnehmer störten am Freitag mit Trillerpfeifen und Hörnern das Eintreffen und die Erklärungen der Staats- und Regierungschefs vor dem Gipfelgebäude in Tallinn.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.