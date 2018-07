Wiesbaden (AFP) Immer mehr Menschen leben im Alter mit einem Partner unter einem Dach. Im vergangenen Jahr befanden sich von den über 65-Jährigen, die in einem privaten Haushalt lebten, rund 62 Prozent in einer Partnerschaft, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Vor 20 Jahren lag dieser Anteil noch bei 53,6 Prozent. Während damals rund 38,9 Prozent der älteren Menschen allein lebten, waren es 2016 nur noch 33,5 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.