Tallinn (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Beschleunigung der Diskussion über die EU-Reform begrüßt. Es gebe "eine breite Bereitschaft", "die Intensität der Zusammenarbeit zu erhöhen", sagte Merkel am Freitag nach dem EU-Gipfel in Estland. EU-Ratspräsident Donald Tusk werde bis zum nächsten Treffen der Staats- und Regierungschefs am 19. und 20. Oktober einen Vorschlag machen, "in welcher Reihenfolge und in welcher Art und Weise wir diesen Prozess durchführen werden".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.