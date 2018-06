Köln (AFP) Der Handelskonzern Rewe investiert in diesem Jahr in Deutschland mehr als 900 Millionen Euro in seine Supermärkte sowie in Discounter der Marke Penny. Neu eröffnet würden hierzulande rund 250 Rewe- und Penny-Märkte, teilte der Konzern am Freitag in Köln mit. "Unsere Märkte sind entweder da, wo die Menschen wohnen, oder dort, wo sie sich aufhalten", erklärte Rewe-Manager Stephan Koof.

