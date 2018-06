Berlin (SID) - Fußball-Nationalspieler Marvin Plattenhardt hat seinen Vertrag beim Bundesligisten Hertha BSC vorzeitig verlängert. Dies teilte der Verein am Freitag mit. Über die Laufzeit machte der Klub keine Angaben.

"Der große Wert von Marvin Plattenhardt ist für Hertha BSC hinlänglich bekannt. Er hat sich in den vergangenen Jahren super entwickelt, ist zum Nationalspieler gereift", sagte Manager Michael Preetz. Der Vertrag des 25 Jahre alten Außenverteidigers war zuvor bis 2020 datiert gewesen.

Plattenhardt steht seit 2014 bei den Berlinern unter Vertrag und kam bislang auf 91 Pflichtspieleinsätze. Im Sommer hatte er mit der deutschen Nationalmannschaft den Confed Cup in Russland gewonnen.

Am Freitag war Plattenhardt von Bundestrainer Joachim Löw für die WM-Qualifikationsspiele am 5. Oktober in Belfast gegen Nordirland sowie drei Tage darauf in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan (beide 20.45 Uhr/RTL) nominiert worden.