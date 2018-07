Washington (AFP) Eine Bürgerrechtsgruppe in den USA will dem Weißen Haus gerichtlich den Zugriff auf Facebook-Daten von regierungskritischen Protestorganisatoren verwehren lassen. Die Gruppierung ACLU reichte nach eigenen Angaben am Donnerstag (Ortszeit) einen entsprechenden Antrag vor Gericht ein. Damit will sie Versuche von Anwälten des Weißen Hauses blockieren, über Durchsuchungsbefehle rund um die Proteste zur Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump an die privaten Daten tausender Facebook-Nutzer zu gelangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.