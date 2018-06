Konstanz (dpa) - Bei der Suche nach dem Supermarkterpresser am Bodensee gehen die Ermittler konkreten Hinweisen nach. So werde ein Mann aus dem Kreis Tübingen überprüft. Ein Polizeisprecher betonte allerdings, es stehe keineswegs fest, ob es sich bei ihm tatsächlich um den gesuchten Verdächtigen handele. Die Ermittler seien durch Hinweise aus der Bevölkerung auf ihn aufmerksam geworden. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden. Der unbekannte Täter hatte in einer E-Mail damit gedroht, bis heute 20 vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen. Er forderte einen zweistelligen Millionenbetrag.

