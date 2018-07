Freiburg (SID) - Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim hat die Frage nach dem angeblichen Interesse von Meister Bayern München an seiner Person am Sonntag abgeblockt. Bei Eurosport sagte der 30-Jährige auf die Frage, wie er mit dem Thema FC Bayern umgehe: "Gar nicht. Ich konzentriere mich auf Freiburg, das ist mein absoluter Fokus. Wir möchten mit sehr guten 17 Punkten in die Länderspielpause gehen. Zu der Trainersuche äußern sich so viele Experten, da muss man nicht auch noch meine Meinung hören."

Am Sonntag gastieren die Hoffenheimer beim SC Freiburg. Nagelsmann wird als möglicher Nachfolger des entlassenen Carlo Ancelotti beim Rekordmeister gehandelt. Der Coach der Kraichgauer hat allerdings noch einen Vertrag bis 2021 bei der TSG.

Hoffenheims Geschäftsführer Hansi Flick geht gelassen mit den öffentlichen Spekulationen um Nagelsmann um. "Er ist ein außergewöhnlicher Trainer, der gut mit dem Thema umgeht", sagte der ehemalige DFB-Sportdirektor ebenfalls bei Eurosport, "wir haben schon gesagt, dass wir nicht glauben, dass er bei uns in Rente geht. In den nächsten Jahren wird sich vielleicht etwas ändern. Er macht einen tollen Job und bringt die Mannschaft auf das nächste Niveau."