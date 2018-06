Berlin (dpa) - In Deutschland sind die ersten gleichgeschlechtlichen Ehen geschlossen worden - mit die ersten waren in Berlin Karl Kreile und Bodo Mende. Sie wurden vor rund 100 Freunden und Angehörigen im Rathaus Schöneberg getraut. Auch in Frechen in Nordrhein-Westfalen heirateten ungefähr zeitgleich zwei Männer, wie der WDR meldet. Die Ehe für alle war im Sommer vom Bundestag beschlossen worden und ist heute in Kraft getreten. Schwule und lesbische Paare können nun genau wie heterosexuelle Paare mit allen Rechten und Pflichten heiraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.