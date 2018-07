Barcelona (dpa) - Hunderte von Menschen haben sich am Morgen rund um die Wahllokale in Katalonien versammelt, um die Gebäude für das Referendum über die Unabhängigkeit der Region von Spanien zu beschützen. Die auf Schiffen im Hafen von Barcelona untergebrachten Angehörigen der staatlichen Polizeieinheit Guardia Civil brachen am Morgen in größeren Fahrzeugkolonnen auf. Das Verfassungsgericht Spaniens hat die von der Regionalregierung Kataloniens ausgerufene Abstimmung verboten. Dagegen halten die Organisatoren an dem Referendum fest und wollen es heute durchziehen.

