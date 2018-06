Sarasota (SID) - Der Deutschland-Achter hat bei der Ruder-WM in Florida Gold gewonnen. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) setzte sich in Sarasota überlegen vor Gastgeber USA und Italien durch und holte den ersten WM-Titel seit 2011. Zuletzt hatte sich das deutsche Paradeboot bei drei Weltmeisterschaften in Folge ebenso wie bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro mit Silber begnügen müssen.

"Es war ein so gutes Gefühl, heute die Ziellinie als erste Mannschaft zu überqueren", sagte Schlagmann Hannes Ocik: "Ganz ehrlich: Die Arbeit in den vergangenen zwei Monaten war viel, viel härter als das eigentliche Rennen. Die wahre Herausforderung war es, über eine so lange Zeit fokussiert zu bleiben."

Bei Temperaturen von erneut um die 30 Grad behielt das Paradeboot der DRV-Flotte in einem spannenden Rennen kühlen Kopf. Nach einem ordentlichen Start übernahm die Crew von Bundestrainer Uwe Bender die Kontrolle, zog Zentimeter um Zentimeter davon und ließ bis zum Ziel nichts mehr anbrennen. Nach 2000 Metern und 5:26,85 Minuten lag das "deutsche Traumschiff" etwa eine halbe Bootslänge vor dem geschlagenen Achter der USA.

Mit dem Triumph in Sarasota endete eine lange Durststrecke: 2013, 2014 und 2015 hatte sich das deutsche Team jeweils mit WM-Silber begnügen müssen, auch bei Olympia 2016 reichte es "nur" zu Rang zwei - immer hinter Großbritannien. Der ewige Konkurrent von der Insel hat die vielen Neubesetzungen nach Olympia aber längst nicht so gut verkraftet wie das deutsche Boot, in Florida scheiterte der Titelverteidiger schon im Halbfinale.

Ganz anders die deutsche Mannschaft, die mit einer Mischung aus jungen Wilden und alten Hasen das Jahr ohne eine einzige Niederlage abschloss.

Insgesamt fiel die deutsche WM-Bilanz dennoch mager aus. U23-Weltmeister Tim Ole Naske belegte zum Abschluss im Einer den sechsten Rang, damit blieb der Achter-Titel die einzige deutsche Medaille eines olympischen Bootes.